СРОЧНО требуется обработчик большого количества детских фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок192 просмотра

Необходимо обработать большое количество детских фотографий с выездной фотосессии:

1. Цветокоррекция фото в RAW файле

2. Перевод в JPEG

3. Кадрирование и ретушь фото в JPEG

8 лет назад
guest_14806729584404
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Aleksandr0802
Александр 
59 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Профессиональный подход, высокая скорость выполнения задания, соответствие результата поставленной задаче. Рекомендую данного исполнителя каждому, кто ценит скорость при которой не страдает качество.
Точная постановка ТЗ, оперативная связь, моментальная оплата выполненной работы. Рекомендую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Aleksandr0802
Александр 
59 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад