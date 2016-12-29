СРОЧНО требуется обработчик большого количества детских фотографий

Нужно 4 фото туристов с рюкзаком для лого возле отзывов, желательно скачать в фотобанке, где есть лицензия на использование. Хорошо, если у Вас имеется подписка. Ну либо можно в бесплатном фотобанке. Размер каждой иконки 150х150