Привести к стандартномы формату фотографию календарика

есть несколько фотографий типа http://my-calendars.ru/data/2716/3.jpg

нужно привести их к виду http://my-calendars.ru/data/1319/3.jpg

* обрезать лишний фон

* привести к стандартному размеру

* сделать округленные края

* сделать белый фон

с вас цена за 1 шт. календариков мало, порядка 10

но со временем будут появляться еще

оплата лучше на карту или на телефон