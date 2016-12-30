Вырезать фотографии из фона

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок455 просмотров

Здравствуйте, коллеги!

Нужно вырезать фотографии предметов из фона.

Фон - должен стать альфаканалом!

ВНИМАНИЕ!

- Цветовой профиль изменять нельзя!

- Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром

- Цвета не трогать никаким образом

- Размер не менять

ВНИМАНИЕ!

Сохранить нужно в формат TIFF

Должно остаться ТРИслоя.

1. Объект

2. Отражение которое видно

3. Белый бэкграунд RGB 255 255 255

LZW компрессию использовать можно

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При наличии пыли, царапин или отпечатков пальцев, легкая ретушь с сохранением текстуры материала

Выровнять фото по горизонтали и вертикали, КРАЯ ПРЕДМЕТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ КРАЮ, поставить по центру холста.

Предметы достаточно простые и контрастные, можно вырезать в три клика при помощи Akvis.

Готовые работы постепенно скидывать в сетевую папку на Мейл клауд или Яндекс диске.

В 1 архиве 100 фото. 8 р фото.

8 лет назад
Periskop_pro
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

delsan
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$20
3 дня
Очень качественно и в срок. Рекомендую!
Сотрудничаем с Дмитрием повторно и всем довольны. Рекомендуем!
Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$40
1 день
Денис зарекомендовал себя как ответственного и грамотного специалиста. Стараюсь все фотографии отдавать ему на обработку. Горячо рекомендую!
Очередной отличный проект с Дмитрием прошел на высшем уровне. Благодарю за сотрудничество)))
7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад
8 лет назад
$150
1 день
Всё в порядке.
Рекомендую. Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

delsan
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад
8 лет назад