Нужно обрезать фон у 50 изображений, далее создать 3 баннера по шаблону (предоставляется). Стоимость одной обрезки 10 руб. Стоимость одного баннера 100 руб. Оплата: перевод на карту СБ, ЯД, ...
Вырезать фотографии из фона
Здравствуйте, коллеги!
Нужно вырезать фотографии предметов из фона.
Фон - должен стать альфаканалом!
ВНИМАНИЕ!
- Цветовой профиль изменять нельзя!
- Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром
- Цвета не трогать никаким образом
- Размер не менять
ВНИМАНИЕ!
Сохранить нужно в формат TIFF
Должно остаться ТРИслоя.
1. Объект
2. Отражение которое видно
3. Белый бэкграунд RGB 255 255 255
LZW компрессию использовать можно
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При наличии пыли, царапин или отпечатков пальцев, легкая ретушь с сохранением текстуры материала
Выровнять фото по горизонтали и вертикали, КРАЯ ПРЕДМЕТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ КРАЮ, поставить по центру холста.
Предметы достаточно простые и контрастные, можно вырезать в три клика при помощи Akvis.
Готовые работы постепенно скидывать в сетевую папку на Мейл клауд или Яндекс диске.
В 1 архиве 100 фото. 8 р фото.
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