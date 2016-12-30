Обработать 6000 фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт72 заявки509 просмотров

Необходимо обработать 6000 изображений, на каждом из которых изображен логотип. В некоторых случаях требуется убрать только логотип, а в не которых необходимо с помощью штампа в фотошопе удалить логотип, так как он находится на самом изображении. Работа не трудная, но требуется усидчивости. Если есть предложения по автоматизации данного процесса, то пишите, думаю договоримся.

8 лет назад
guest_14816304150782
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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