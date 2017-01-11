Нужна ретушь фото.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен12 заявок266 просмотров

Добрый день!

Нужна ретушь фото, для печати на А4. Прикрепляю два файла, один оригинал и второе, обрезанное (как хотелось бы видеть в результате).

1. Сможете вытянуть контраст, цвет, и т.д.?

2. Какова приблизительная стоимость работ?

8 лет назад
AG-WEB
Андрей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
8 лет назад
$8
1 день
Спасибо за хорошую работу!)
Отличный заказчик,постоянно на связи,быстрая оплата,рекомендую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
8 лет назад