Обработка в фотошопе 3х кадров ( сделать дорогой рекламный вид+монтаж)

Имеется сырое рекламное фото ( реклама термосов зимой), на одном из кадров желательно "дорисовать" безымянный или указательный палец, так как кадр https://cloud.mail.ru/public/Hqth/xe5jRv3zC выглядит для нашей целевой аудитории специфическим образом ( за это в своё время в северной Корее пытали американских лётчиков, за такой жест)

Возможно обработка еще двух фото ( сделать немного размытый фон по необходимости, чтобы внимание фокусировалось больше на термосах)- если это возможно и имеет смысл, либо просто корректировка по цвету.

Более подробное задание, с "образцами" имиджевости в google docs. https://docs.google.com/document/d/1ZOSWs80WI3wGMl5sla7cdKDU-kk1UOStBAsdShVh0XI/edit?usp=sharing

( там же ссылки на фото для обработки)

целевая аудитория американцы ( преимущественно американские женщины), в итоге нужно максимум 3 кадра!!!

Важно также ваше мнение, в ответе на задание важно его услышать ( прочитать), так как это довольно творческая задача и важны эмоции на фотографиях в конечном счете.