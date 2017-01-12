Обработка в фотошопе 3х кадров ( сделать дорогой рекламный вид+монтаж)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок155 просмотров

Имеется сырое рекламное фото ( реклама термосов зимой), на одном из кадров желательно "дорисовать" безымянный или указательный палец, так как кадр https://cloud.mail.ru/public/Hqth/xe5jRv3zC выглядит для нашей целевой аудитории специфическим образом ( за это в своё время в северной Корее пытали американских лётчиков, за такой жест)

Возможно обработка еще двух фото ( сделать немного размытый фон по необходимости, чтобы внимание фокусировалось больше на термосах)- если это возможно и имеет смысл, либо просто корректировка по цвету.

Более подробное задание, с "образцами" имиджевости в google docs. https://docs.google.com/document/d/1ZOSWs80WI3wGMl5sla7cdKDU-kk1UOStBAsdShVh0XI/edit?usp=sharing

( там же ссылки на фото для обработки)

целевая аудитория американцы ( преимущественно американские женщины), в итоге нужно максимум 3 кадра!!!

Важно также ваше мнение, в ответе на задание важно его услышать ( прочитать), так как это довольно творческая задача и важны эмоции на фотографиях в конечном счете.

8 лет назад
dimitriy_geval
Димитрий 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов

Выбранный исполнитель

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
8 лет назад
$16
1 день
Весьма прекрасное у меня впечатление от работы, было даже получено и сделано больше, чем я мечтал:-) Очень приятно, это редкость в наше время, такое качество и профессиональный уровень во всех, казалось бы мелочах. Побольше бы таких специалистов...
Дмитрий отличный заказчик, не успела доделать как оплата уже поступила.Всегда на связи,своевременная коррекция,приятно работать с такими людьми.Буду рада если он ко мне еще обратиться!Конечно рекомендую всем фрилансерам!

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LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
8 лет назад