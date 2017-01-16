Обработка фотографий для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен26 заявок310 просмотров

Доброго времени суток, уважаемые!

Требуется обработка фотографий для интернет-магазина, необходимо сделать обтравочный путь вокруг объекта для последующей обработки. Делать обязательно пером. Ретушь и коррекцию делать не надо! Т.е. на входе jpg на выходе psd в котором в закладке "path" расположен сохраненный путь. Необходимо обработать 20 фото.

Пример оригинала: https://yadi.sk/i/jXbY4vg_38HrPy

Пример обработанной: https://yadi.sk/i/WBTalIBJ38HsJV

PSD на выходе должен выглядеть так: https://yadi.sk/i/7-4EYo0s38HtJx

8 лет назад
naMars
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо Денису за отлично выполненную задачу, а главное за оперативность. Четкое понимание задачи. Рекомендую!
Одни только положительные эмоции от сотрудничества с Виталием. Четко поставленная задача и моментальная оплата с премиальным бонусом. Настоятельно всем рекомендую)))

Заявки фрилансеров

Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад