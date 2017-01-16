Нужно сделать 50 коллажей для инстаграм (большая картинка, состоящая из разных изображений, фонов, надписей и т.д., которая потом режется на квадраты 1080х1080 пикселей 3х10 шт каждый коллаж). Картинки для коллажей предоставлю, а фоны/надписи и ...
Обработка фотографий для интернет-магазина
Доброго времени суток, уважаемые!
Требуется обработка фотографий для интернет-магазина, необходимо сделать обтравочный путь вокруг объекта для последующей обработки. Делать обязательно пером. Ретушь и коррекцию делать не надо! Т.е. на входе jpg на выходе psd в котором в закладке "path" расположен сохраненный путь. Необходимо обработать 20 фото.
Пример оригинала: https://yadi.sk/i/jXbY4vg_38HrPy
Пример обработанной: https://yadi.sk/i/WBTalIBJ38HsJV
PSD на выходе должен выглядеть так: https://yadi.sk/i/7-4EYo0s38HtJx
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Обработка фотографий80 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно до 20:00 МСК 11.01.2017 отфотошопить 64 фотки ДИВАНОВ / КРЕСЕЛ (убрать лишний фон, убрать шумы, выправить цвет и структуру).Завершен8 лет назад
Работа простая. Где-то 20 фотографий в фотошопе, вырезать на белый фон товар, без ухудшения качества и аккуратно. Готовность нужна гарантируемая к утру 11 01 17, то есть завтра.Обработка фотографий21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать человека не очень полного стройнее (щеки, руки ноги худее, платье прикрыли колени чтоб, 5-10 фото в формате RAW или jpeg Пишите цену за 1 фото и сроки, пожалуйста, возможно сотрудничество ...Обработка фотографий5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно на крайней версии Hugin Максимум на автомате Разрешение около 9000х4500 Не хуже готового примера maps.gstatic.com/intl/en_... Файлы для тестирования (12 штук для одной панорамы) drive.google.com/file/d/0... drive.google.com/file/d/0... drive.google.com/file/d/0... drive.google.com/file/d/0... ...Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужна ретушь фото, для печати на А4. Прикрепляю два файла, один оригинал и второе, обрезанное (как хотелось бы видеть в результате). 1. Сможете вытянуть контраст, цвет, и т.д.? 2. ...Завершен8 лет назад
СРОЧНО ищем ретушеров! Ретушь белья для интернет-магазина. Техническое задание и условия работы в текстовом документе ниже. СпасибоОбработка фотографий27 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Нужно сделать чем быстрее! Нужно сделать правки на 14, 15, 18 слайде на 14 добавить тематических картинок под текст или рядом или как-то еще. на 15 добавить тоже ...Завершен8 лет назад
- $1
НУЖНО СДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС. в примере есть фото как это должно быть. Во вложении файл куда внизу вставить след текст: Вик. Коростій Микола Управління транспорту ...Завершен8 лет назад
Необходимо обработать 6000 изображений, на каждом из которых изображен логотип. В некоторых случаях требуется убрать только логотип, а в не которых необходимо с помощью штампа в фотошопе удалить логотип, так как он находится на самом ...Обработка фотографий72 заявкиЗакрыт8 лет назад