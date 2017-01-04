Срочная работа с фото товара в фотошопе.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт21 заявка275 просмотров

Работа простая. Где-то 20 фотографий в фотошопе,  вырезать на белый фон товар, без ухудшения качества и аккуратно. Готовность нужна гарантируемая к утру 11 01 17, то есть завтра. 

8 лет назад
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8 лет в сервисе
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8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров