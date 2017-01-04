Коллажи для инстаграм 50 шт

Нужно сделать 50 коллажей для инстаграм (большая картинка, состоящая из разных изображений, фонов, надписей и т.д., которая потом режется на квадраты 1080х1080 пикселей 3х10 шт каждый коллаж).

Картинки для коллажей предоставлю, а фоны/надписи и разные фишки - от Вас. Темы разные (5 тем по 10 разных коллажей). Нужен КРЕАТИВ и профессиональное/быстрое обращение с фотошопом.