Настроить мне Hugin для склейки фотопанорам

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт3 заявки201 просмотр

Нужно на крайней версии Hugin 

Максимум на автомате 

Разрешение около 9000х4500 

Не хуже готового примера maps.gstatic.com/intl/en_... 

Файлы для тестирования (12 штук для одной панорамы) 

drive.google.com/file/d/0... 

drive.google.com/file/d/0... 

drive.google.com/file/d/0... 

drive.google.com/file/d/0... 

drive.google.com/file/d/0... 

drive.google.com/file/d/0... 

drive.google.com/file/d/0... 

drive.google.com/file/d/0... 

drive.google.com/file/d/0... 

drive.google.com/file/d/0... 

drive.google.com/file/d/0... 

drive.google.com/file/d/0... 

Объектив Sigma 8mm f/3.5 EX DG Fisheye, кроп матрицы 1,6 (canon eos 1100d)

8 лет назад
guest_14837223482666
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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