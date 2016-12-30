Добрый день! Нужна ретушь фото, для печати на А4. Прикрепляю два файла, один оригинал и второе, обрезанное (как хотелось бы видеть в результате). 1. Сможете вытянуть контраст, цвет, и т.д.? 2. ...
Настроить мне Hugin для склейки фотопанорам
Нужно на крайней версии Hugin
Максимум на автомате
Разрешение около 9000х4500
Не хуже готового примера maps.gstatic.com/intl/en_...
Файлы для тестирования (12 штук для одной панорамы)
Объектив Sigma 8mm f/3.5 EX DG Fisheye, кроп матрицы 1,6 (canon eos 1100d)
Заявки фрилансеров
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