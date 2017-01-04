Обработка фото (сделать худее, человека) фото в RAW формате, 5-10 фо

Нужно сделать человека не очень полного стройнее (щеки, руки ноги худее, платье прикрыли колени чтоб, 5-10 фото в формате RAW или jpeg

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