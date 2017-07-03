Пошагово: - человек входит на страницу и авторизуется по ВК - загружает своё одно видео (ссылка на ютуб, яндекс-диск или облако-майл) - после этого ему открывается доступ к видео других людей, которые таким же образом загрузили своё - просматривает ...
Опыт продвижения сайтов в поисковых системах с 2002 года.
Поисковые и непоисковые методы раскрутки сайтов.
Реклама в сети: контекстная, медийная, вирусная.
Работа с крупными проектами, множественные запросы.
Создание и продвижение сетей сайтов.
Снятие санкций поисковиков, технический аудит сайтов.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно перенести в вектор узор как на фото https://d.radikal.ru/d09/1906/2b/655f8191bee1.jpg (только упрощённый, штрихи не надо, только контуры листочков/веточек). Работу надо сделать очень оперативно. Пишите цену и срок за который сделаете.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Отвечайте, пожалуйста, кто хорошо знаком с этим трекером и не надо будет курить мануалы. Задача на полдня при некривых руках. Оплата по результату, без авансов. Либо безопасная сделка с комиссией пополам.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $3000
Ищем сценариста для написания сценария 100-серий для ютуб-канала в формате детского сериала (ситком с элементами мистики/сказки). Длительность серии - 10-15 мин. реф: детский квн, современные детские проблемы. персонажи: волшебник, блогер, артистка, малыш. Логлайн: Семья с 4-мя детьми: д,д,м,д (3,6,10,16 лет), ключевой ...Сценарии7 заявокЗакрыт5 лет назад
Перестал работать калькулятор расчёта цены на сайте. Написан был на JS. Нужно разобраться и починить. Ссылку на сайт скину в сообщении ответившим.HTML-верстка14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать приложение - по функционалу аналог tinder. Подробное тз после просмотра портфолио и указания ориентировочной цены работы. Если работаете только под одну из платформ, ничего страшного, делайте предложение, рассматриваю разных разрабов тожеюМобильные приложения7 заявокЗакрыт5 лет назад
Натянуть html-шаблон на движок mod-x и разместить на моём хостинге: - поменять текст/картинки на мои - поставить набор необходимых модулей (для seo, smm) - подключить форму для лидогенерации Отвечайте, пожалуйста, кто может приступить сегодня и не посредник.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Надо придумать креативный сценарий рекламного вирусного видеоролика для автосалона, с использованием проходящего сейчас ЧМ по футболу. Съёмки будут осуществляться в Москве, поэтому можно в идее задействовать реальных болельщиков с улицы, можно какие-то конкурсы/механики с ними , ...Сценарии7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно смонтировать отчётный видеролик с семинара (отснято 30-40 небольших кусочков от 3 секунд до 3 минут в разных ракурсах мероприятия). Сделать вступительное интро с названием мероприятия, потом подобрать адекватно нарезки, фоновую музыку (в моменты кусков ...Видеомонтаж42 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Задачу нужно решить самым простым, быстрым и дешевым (согласно имеющимся у Вас навыкам) способом: - настроить опенсурсную cms (вп, модх, двиг галеры и т.п.) - запилить на каком-то фреймворке - написать в блокноте :) Мне не шашечки, мне ехать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Исходники в рав, отобрать 100 самых приличных кадров с разными моделями/платьями, по ним сделать пакетную ретушь, отобрать из них 10, сделать хорошую ретушь, и пару фоток сделать глубокую ретушь с обтравкой и заменой фона (фоны ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $25
И мне и клиенту нравится идея с рукой в жесте ОКЕЙ вместо последней буквы "О". Но исполнение выглядит дёшево, по-детски, лажово. А нужен логотип серьёзного взрослого Эвент-агентства (проведение свадеб, корпоративных мероприятий, праздников). Короче, нужен ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ лого, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
На нескольких сайтах нужно поправить то-сё (список задач в таск-менеджере будет): - рипнуть пару шаблонов для доров. - в шопе на опен-карте побправить фотму запроса - в шопе на пхпшоп - починить калькулятор В общем, работы где-то на день. Нужен ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
Коллеги, нужно быстро сделать шоп на толковой сборке cms opencart. Нужен человек, который хорошо разбирается именно в данном движке и сможет сделать: - установку сборки на хостинг с кастомизацией дизайна - подключение необходимых модулей для seo, управления ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен спец по Asp.Net Перестал работать серверный парсер интернет-магазинов (парсит 5 источников, разбирает, складывает в папку в едином формате). На серваке менялся IP , может из-за этого. И, скорее всего, нужно будет скорректировать маски по двум донорам ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно смонтировать видеоролик на 40-60 сек с эффектами (примерно как на видео в примере). Исходниками будут - фото или видео. Обязательно указывайте конечную цену изготовления, чтоб не терять время, а я мог сразу выбрать исполнителя.Видеомонтаж16 заявокЗакрыт6 лет назад
Буквы S J , пересечение напоминает сердечко. Пишите цену, сделать надо сразу.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Нужно сделать 50 коллажей для инстаграм (большая картинка, состоящая из разных изображений, фонов, надписей и т.д., которая потом режется на квадраты 1080х1080 пикселей 3х10 шт каждый коллаж). Картинки для коллажей предоставлю, а фоны/надписи и разные фишки ...Обработка фотографий80 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть одностраничник на html (покажу в личку, чтоб статистику не портить от кучи заходов зевак) , нужно интегрировать туда табличку с товарами (взять какую-то красивую из библиотек или фреймворков), чтоб на каждый товар была картинка/цена/описание, ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Надо вставить калькулятор (JS) в карточку товара (пример калькулятора есть на сайте конкурента , откуда можно будет забрать java-скрипт и адаптировать под наш магазин), посчитанная в калькуляторе цифра передаётся в корзину при нажатии на кнопку "купить" вместе с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад