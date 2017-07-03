Есть одностраничник на html (покажу в личку, чтоб статистику не портить от кучи заходов зевак) , нужно интегрировать туда табличку с товарами (взять какую-то красивую из библиотек или фреймворков), чтоб на каждый товар была картинка/цена/описание, ...