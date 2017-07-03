medved

Владислав medved

 
49 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Раскрутка сайтов (SEO, SEM, SMO), реклама в интернет

Опыт продвижения сайтов в поисковых системах с 2002 года.

Поисковые и непоисковые методы раскрутки сайтов.

Реклама в сети: контекстная, медийная, вирусная.

Работа с крупными проектами, множественные запросы.

Создание и продвижение сетей сайтов.

Снятие санкций поисковиков, технический аудит сайтов.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Простенький скрипт

    Пошагово: - человек входит на страницу и авторизуется по ВК - загружает своё одно видео (ссылка на ютуб, яндекс-диск или облако-майл) - после этого ему открывается доступ к видео других людей, которые таким же образом загрузили своё - просматривает ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенести узор в вектор

    Нужно перенести в вектор узор как на фото https://d.radikal.ru/d09/1906/2b/655f8191bee1.jpg  (только упрощённый, штрихи не надо, только контуры листочков/веточек). Работу надо сделать очень оперативно.  Пишите цену и срок за который сделаете.

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Поставить Redmine (Ruby on Rails) на наш VDS, лёгкая кастомизация

    $50

    Отвечайте, пожалуйста, кто хорошо знаком с этим трекером и не надо будет курить мануалы. Задача на полдня при некривых руках. Оплата по результату, без авансов. Либо безопасная сделка с комиссией пополам.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сценарий для детского ютуб-канала

    $3000

    Ищем сценариста для написания сценария 100-серий для ютуб-канала в формате детского сериала (ситком с элементами мистики/сказки). Длительность серии - 10-15 мин. реф: детский квн, современные детские проблемы. персонажи: волшебник, блогер, артистка, малыш. Логлайн: Семья с 4-мя детьми: д,д,м,д (3,6,10,16 лет), ключевой ...

    Сценарии7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложение для Android/iOS

    Нужно написать приложение - по функционалу аналог tinder. Подробное тз после просмотра портфолио и указания ориентировочной цены работы. Если работаете только под одну из платформ, ничего страшного, делайте предложение, рассматриваю разных разрабов тожею

    AndroidiOSПриложение для Android
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Натянуть сайт на mod-x из готового темплейта

    Натянуть html-шаблон на движок mod-x и разместить на моём хостинге: - поменять текст/картинки на мои - поставить набор необходимых модулей (для seo, smm) - подключить форму для лидогенерации Отвечайте, пожалуйста, кто может приступить сегодня и не посредник.

    HTML
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сценарий креативного (желательно вирусного) видеоролика

    Надо придумать креативный сценарий рекламного вирусного видеоролика для автосалона, с использованием проходящего сейчас ЧМ по футболу. Съёмки будут осуществляться в Москве, поэтому можно в идее задействовать реальных болельщиков с улицы, можно какие-то конкурсы/механики с ними , ...

    Сценарии7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж ролика на 2-3 минуты

    Нужно смонтировать отчётный видеролик с семинара (отснято 30-40 небольших кусочков от 3 секунд до 3 минут в разных ракурсах мероприятия). Сделать вступительное интро с названием мероприятия, потом подобрать адекватно нарезки, фоновую музыку (в моменты кусков ...

    Видеомонтаж42 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Что-то типа простой галереи с возможностью лайкать и отправлять форму.

    $15

    Задачу нужно решить самым простым, быстрым и дешевым (согласно имеющимся у Вас навыкам) способом: - настроить опенсурсную cms (вп, модх, двиг галеры и т.п.) - запилить на каком-то фреймворке - написать в блокноте :)  Мне не шашечки, мне ехать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать ретушь фотографий платьев для каталога

    Исходники в рав, отобрать 100 самых приличных кадров с разными моделями/платьями, по ним сделать пакетную ретушь, отобрать из них 10, сделать хорошую ретушь, и пару фоток сделать глубокую ретушь с обтравкой и заменой фона (фоны ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип

    $25

    И мне и клиенту нравится идея с рукой в жесте ОКЕЙ вместо последней буквы "О".  Но исполнение выглядит дёшево, по-детски, лажово.  А нужен логотип серьёзного взрослого Эвент-агентства (проведение свадеб, корпоративных мероприятий, праздников).  Короче, нужен ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ лого, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен верстальщик поправить верстку на паре проектов

    На нескольких сайтах нужно поправить то-сё (список задач в таск-менеджере будет): - рипнуть пару шаблонов для доров. - в шопе на опен-карте побправить фотму запроса - в шопе на пхпшоп - починить калькулятор  В общем, работы где-то на день. Нужен ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать интернет-магазин на opencart

    Коллеги, нужно быстро сделать шоп на толковой сборке cms opencart.  Нужен человек, который хорошо разбирается именно в данном движке и сможет сделать: - установку сборки на хостинг с кастомизацией дизайна - подключение необходимых модулей для seo, управления ...

    OpenCartHTML
    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Починить парсер на Asp.Net

    Нужен спец по Asp.Net  Перестал работать серверный парсер интернет-магазинов (парсит 5 источников, разбирает, складывает в папку в едином формате).  На серваке менялся IP , может из-за этого. И, скорее всего, нужно будет скорректировать маски по двум донорам ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Монтаж видеороликов

    Нужно смонтировать видеоролик на 40-60 сек с эффектами (примерно как на видео в примере). Исходниками будут - фото или видео. Обязательно указывайте конечную цену изготовления, чтоб не терять время, а я мог сразу выбрать исполнителя.

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Коллажи для инстаграм 50 шт

    $100

    Нужно сделать 50 коллажей для инстаграм (большая картинка, состоящая из разных изображений, фонов, надписей и т.д., которая потом режется на квадраты 1080х1080 пикселей 3х10 шт каждый коллаж). Картинки для коллажей предоставлю, а фоны/надписи и разные фишки ...

    Обработка фотографий80 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить табличку с товарами на лендинг

    Есть одностраничник на html (покажу в личку, чтоб статистику не портить от кучи заходов зевак) , нужно интегрировать туда табличку с товарами (взять какую-то красивую из библиотек или фреймворков), чтоб на каждый товар была картинка/цена/описание, ...

    HTML
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вставить в интернет-магазин калькулятор на карточки товаров

    Надо вставить калькулятор (JS) в карточку товара (пример калькулятора есть на сайте конкурента , откуда можно будет забрать java-скрипт и адаптировать под наш магазин), посчитанная в калькуляторе цифра передаётся в корзину при нажатии на кнопку "купить" вместе с ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
LedyAngel
Алла 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
75 отзывов
$5
5 баллов
5 лет назад
Сделать ретушь фотографий платьев для каталога
задача пояснена, сделано несколько тестов прежде чем приступить к работе, человек пропал.сделка была в мае.только сейчас получила отзыв непонятно за что.пыталась связаться- бесполезно.оплатила комиссию не получив оплаты.отрицательный отзыв сниму если заказчик свяжется со мной и прояснит ситуацию.
Всё отлично !
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$25
8 баллов
6 лет назад
Логотип
Было представлено много вариантов, но ничего не подошло, что ж бывает. Претензий не имею, работа оплачена.
Евгений постарался сделать, что мог, но увы, представленные варианты не прошли утверждение. За сим проект и закрыли, оплатив исполнителю потраченное время.
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 часа назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Перерисовать в вектор вензель
Рада нашему сотрудничеству и с удовольствие выполню новые заказы в будущем. Обращайтесь! С уважением, Анна.
Быстро и чётко !
Ответный отзыв
svm810
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Ретушь 25 ювелирных изделий
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Оплата вовремя. Приятно было поработать. Спасибо.
Светлана, очень ответственно подошла к выполнению задания и старалась. Не всё сразу получилось и не быстро. Скорее всего, вызвала сложность специфика ювелирки - с ней вообще мало кто хорошо может работать.
Ответный отзыв
gtxtymt
Артем 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Поправить косяк на WordPress
Все супер :) Рекомендую.
Отличный спец ! Моментально разобрался в проблеме и решил задачу.
Ответный отзыв