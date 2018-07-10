Сделать ретушь фотографий платьев для каталога

Обработка фотографийЗавершен18 заявок477 просмотров
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Исходники в рав, отобрать 100 самых приличных кадров с разными моделями/платьями, по ним сделать пакетную ретушь, отобрать из них 10, сделать хорошую ретушь, и пару фоток сделать глубокую ретушь с обтравкой и заменой фона (фоны дам).  Пример файла https://cloud.mail.ru/public/61zT/rE3s4ZPyz

Посмотрю как справитесь, если хорошо - дам дальше куски работы (всего этот проект под 1000 платьев, по 4-5 кадров каждое).

Нужен самостоятельный человек, чтоб я при постоянной работе сырцы кидал и знал, что мне не надо дёргать, пинать человека, что он не затупит, не сделает что-то по идиотски, не накосячит, сроки не затянет...

Цену указывайте оптовую адекватную,  я не частник - фотостудия.  Работы много.

6 лет назад
medved
49 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
LedyAngel
Алла 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
75 отзывов
6 лет назад
$5
1 день
Всё отлично !
задача пояснена, сделано несколько тестов прежде чем приступить к работе, человек пропал.сделка была в мае.только сейчас получила отзыв непонятно за что.пыталась связаться- бесполезно.оплатила комиссию не получив оплаты.отрицательный отзыв сниму если заказчик свяжется со мной и прояснит ситуацию.