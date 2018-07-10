Сделать ретушь фотографий платьев для каталога

Исходники в рав, отобрать 100 самых приличных кадров с разными моделями/платьями, по ним сделать пакетную ретушь, отобрать из них 10, сделать хорошую ретушь, и пару фоток сделать глубокую ретушь с обтравкой и заменой фона (фоны дам). Пример файла https://cloud.mail.ru/public/61zT/rE3s4ZPyz

Посмотрю как справитесь, если хорошо - дам дальше куски работы (всего этот проект под 1000 платьев, по 4-5 кадров каждое).

Нужен самостоятельный человек, чтоб я при постоянной работе сырцы кидал и знал, что мне не надо дёргать, пинать человека, что он не затупит, не сделает что-то по идиотски, не накосячит, сроки не затянет...

Цену указывайте оптовую адекватную, я не частник - фотостудия. Работы много.