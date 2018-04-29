Обработка логотипа, придать металлический блеск.

Обработка фотографийЗакрыт21 заявка334 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется логотип в Черном цвете, ему надо добавить золотой цвет и металлический отблеск как в приложенном файле примере, это фото реального металлического отлитого логотипа. Надо сделать что то подобное в фотошопе.

Исходник в формате CDR тоже приложен.

6 лет назад
AndrewKoptev
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад