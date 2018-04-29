Убрать фон с фотографий тортов

$10
Обработка фотографийЗакрыт67 заявок581 просмотр
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Убрать фон с фотографий тортов

мне нужно со всех этих тортов которые в этом инстаграм фиде есть

напишите пожалуйста сколько штук можно обработать за 10 вмз

https://www.instagram.com/konditerskaiarasputin/

6 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад