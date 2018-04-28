Отретушировать фото

Есть пак из групповых фотографий снятых в детском саду. На одну группу десяток фото. Нужно просмотреть пак для каждой группы, выбрать самый удачный кадр и непосредственно работать с ним. Самый удачный - тот где максимум лиц смотрит в объектив. Нормальные Лица / либо головы тех кто смотрит по сторонам, нужно взять с других кадров и вставить в эталонный снимок. Вырезать детей из фона по контуру, произвести цветокоррекцию, не много портретюра и вставить в шаблон который я дам.