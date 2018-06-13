Обработать 42 фото

Есть такие фотографии: https://drive.google.com/file/d/1OWJVKguDjiqeZaQY45mQMEegGm-ajc6_/view?usp=sharing Это фотография продукта. Продукт нужно вырезать и сделать поинтересней. Напр. сделать тень, сделать продукт немного чётче.. Я не знаю, у кого какие идеи? Есть 100 таких фотографий с разными продуктами. Сделайте предложение, покажите ...