Ретушь фото

Срочно есть оттиск печати, нужно чуток его улучшить (сделать более читабельным и четким, убрать мусор) и 1 файл на белом фоне второй с прозрачным фоном
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
25 фото для ретуши.
Уже утвержденный вариант готового результата после ретуши в приложении.
Одно фото для теста (после утверждения - будет так же оплачено).
Нужны сроки и цена.
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