Ретушь фото

Обработка фотографийЗакрыт16 заявок326 просмотров
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25 фото для ретуши. 

Тех. задание 

Уже утвержденный вариант готового результата после ретуши в приложении.

Одно фото для теста (после утверждения - будет так же оплачено).

Нужны сроки и цена.

6 лет назад
a_seam
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад