Разместить логотип и надпись на фотографию для первой страницы сайта

Обработка фотографийЗавершен24 заявки508 просмотров
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Добрый день!

Мне необходимо разместить на фотографию логотип и адреса филиалов предприятия на тент грузовика. Желательно убрать другие логотипы и номерные знаки.

6 лет назад
rmdshnr
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
valgeor
52 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$5
1 день
Работа была выполнена точно в срок, точно по моему заданию. Правки вносились оперативно. Сверх этого Исполнитель предложил свой вариант который и стал окончательным. Еще раз благодарю Валерия за добросовестно проделанную работу.
Константин очень грамотный работодатель. Даже в таком маленьком проекте ТЗ. расписано максимально точно. Оплата моментальная. Рекомендую с наилучшей стороны.