Разместить логотип и надпись на фотографию для первой страницы сайта

Во вложении картинка, необходимо изменить цвет роз на этой картинке, примерно на такой [url=https://www.rosemarkt.ru/resources/data/photos/55f97f0e31d89/big.jpg]https://www.rosemarkt.ru/resources/data/photos/55f97f0e31d89/big.jpg [/url]Для начала вам необходимо на одном цветке продемонстрировать как вы это можете сделать. Мне важное цвет. Поэтому важна демо раобота прежде чем я ...