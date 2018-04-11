Отретушовать 10 фото и сделать несколько коллажей для ресторана

Обработка фотографийЗакрыт26 заявок397 просмотров
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Есть около 70 фото, в большом формате, нужно отобрать самые аппетитные, сделать из них просто исключительные фото, и из них же 3- 4 коллажа, для FB and Inst

Срок до 20 апреля

6 лет назад
guest_14897626474276
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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