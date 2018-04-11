Нужно отретушировать 15 фотографий

Цветокоррекцию фотографий я делаю сама.

Требования к ретуши – не журнальная.

Ретушь: кожа – убрать дефекты, немного разгладить, но без фанатизма,

сделать приятный цвет.

Глаза – придать яркость и резкость, сохраняя естественность.

Волосы – иногда слегка подправить, если совсем портят кадр,

добавить резкость и немного яркости.

Фон трогать только если что-то явно бросается в глаза и сильно отвлекает.

Ретушь – туристические фотографии. Должно быть красиво и естественно.

В журнал фотографии не пойдут. Отправятся в личные архивы.

Жду от вас примеры работ, цену за проект и примерные сроки.