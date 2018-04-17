Отредактировать 5 фото для слайдера

Отредактировать 5 фото:Привести их к единому размеру 1200 на 720 (без потерикачества) Искажения, растянутость не нужны.Сделать все фото в одном цветовом формате, сейчас некоторыефото тусклые, мрачные и отличаются от остальных. Добавить фото глянцевости,

красоты и сочности (они для слайдера будут).Особенно это относится к фото с номером 1, 4 и 6 (на которых Мэлсмон и врач) (фоток 5, номерапросто такие), сделать в таком же цветовом формате, как и остальные. В случае нормального выполнения, буду периодически делатьхорошему исполнителю примерно такие заказы.Что не понятно, задавайте вопросы.

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