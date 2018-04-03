Работа с фото в photoshop

Обработка фотографийЗакрыт33 заявки385 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо переделать фото с текстом 

6 лет назад
Dashenka777
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад