Сделать коллаж в фотошоп

Нужен специалист по обработке фотографий. 1. Ньюборн-фотография. 2. Женский портрет. Стилистика обработки необходима сдержанная, аккуратная, чтобы ретушь не бросалась в глаза, но в то же время тон и цвет ровный, аккуратно убраны дефекты кожи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать коллаж из фотографий по типу: человек-машина-... Тематика- ралли.
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