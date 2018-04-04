Работа с фото в photoshop

Обработка фотографийЗакрыт5 заявок410 просмотров
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Необходимо изменить фото с текстом на тот который мне необходимо

6 лет назад
Veronichka77
Милевская 
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад