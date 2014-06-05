IMsc

Николаев IMsc

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

is_kondratyev
Иван 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$3
9 баллов
7 лет назад
Отредактировать главную страницу на CMS Drupal
CSSDrupal
Задача поставлена чётко, оплата без задержек. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Очень ответственный и понятливый исполнитель. Никаких неожиданных изменений цены во время работы, точный график выполнения, всё понравилось.
Ответный отзыв
vladimirsm_d
Владимир 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Отредактировать 5 фото для слайдера
Замечательное общение,положительный результат.Оплата сразу по факту исполнения.Сотрудничеством доволен.
Отозвался самый первый, цену озвучил вполне реальную (как указано в бюджете). Несмотря на отсутствие отзывов на момент сотрудничества и указанный в возрасте профиль (может это кого-то смутит), быстро и качественно представил результат, необходимые доработки, которые возникли уже во время работы, сразу сделал. Коммуникабельный и понятливый исполнитель. Результат работы понравился.
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dirk_gently
Хрипков 
27 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Натянуть шаблон на сайт Drupal
DrupalHTML
Грамотный и честный заказчик. Четко определяет задачу перед исполнителем, внятно оговаривает моменты задания. В ходе сотрудничества не возникло никаких проблем, работали без предоплаты. Оплата была своевременная. Рекомендую к совместной работе!
Вежливый и понятливый исполнитель. Идёт на встречу и задаёт вопросы по необходимым и важным моментам работы. Задание выполнил быстро и качественно, не требуя предоплату.
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K0r5hun
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Подогнать свёрстанные страницы под Drupal 7
DrupalHTML
Положительный опыт сотрудничества. Быстро выработали решение по возникшим вопросам. Заказчик адекватен, общителен. Рекомендую к сотрудничеству.
Быстро, точно в указанный срок, всегда на связи, если нет, то предупреждает, когда будет. Адекватно и тщательно выполнил заказ.
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php-org
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-1)
$10
10 баллов
11 лет назад
Создание сайта-визитки
Drupal
Спасибо
Исполнитель обратился одним из первых, подав свою заявку на участие в проекте. Сразу всё озвучил: сроки, основные моменты и оплату. На связи - постоянно. Все требования понимает, адекватен. Если что вам надо, кроме слов, разбирается и в схемах, нарисованных от руки). Всё сделал чётко, и главное быстро, буквально за несколько дней. Доволен работой.
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