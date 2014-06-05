Сайт на Drupal8, нужные модули установлены (модули слайдера, библиотеки), на библиотеки типа blazy, slick libraries не жалуется. Настроить АДАПТИВНЫЙ Slick Carousel слайдер на главной странице. Создать новый сет, создать новый bundle типа Slideshow, создатьновый Media. ...
- $7Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $4
Есть сайт на drupal7, надо разместить ссылку и текст в шапке, рядом с логотипом. Оплата – webmoney по завершению работы. Скрин - чисто для примера, чтобы появилось понимание, что именно надо сделать.HTML-верстка11 заявокЗакрыт5 лет назад
Надо сделать примерно 90 постов в инстаграм вручную. Надежды на высокую оплату питать не стоит. Предложенияи вашу цену в личку.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Есть сайт на Drupal7, все основные и важные модули установлены, сайт рабочий. Надо: сделать галерею в виде colorbox 320x220 по три картинки в рядна странице. Выяснить, по какой причине не отображаются страницы в виде главной ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $5
Необходимо настроить proxyв win 7, не с помощью proxyfix, freecap и т.д.,а чтобы все запросы шли через win напрямую (без сторонних программ), что-то типа Netsh.exe или похожее. Вопросы типа, а чем вам proxyfix, freecap не ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $3
На сайте svt.s30.wh1.su (CMS Dupal 7) в кружки с цифрами 1, 2, 3 (и 4 есть, но пока не выведен) вставить фото и написать, как это делается, (так понимаю, через css, хотя возможно и через ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $3
На сайте svt.s30.wh1.su (сайт на Dupal 7) в кружки с цифрами 1, 2, 3 (и 4 есть, но пока не выведен) вставить фото и написать, как это делается, (так понимаю, через css, хотявозможно и через ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $3
Отредактировать 5 фото:Привести их к единому размеру 1200 на 720 (без потерикачества) Искажения, растянутость не нужны.Сделать все фото в одном цветовом формате, сейчас некоторыефото тусклые, мрачные и отличаются от остальных. Добавить фото глянцевости, красоты ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $25
Необходимовот такой шаблон https://www.templatemonster.com/ru/demo/53149.htmlнатянуть на сайт с Drupal 7 (подогнать под такой же внешний вид, как указан в ссылке,с небольшой корректировкой под необходимые требования). Подробнее – в личной переписке. Просьба озвучивать ваши цены в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $300
Требуется работник для наполнения 2-х сайтов (написание текстов, обычных, без ключей и т.д.) Тематика: 1-й спортивные мероприятия российского и мирового спорта, 2-й товары и покупки. Требования: умение излагать свои мысли на литературном ...Рерайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $16
Нужен модуль аналог Better Anchor Links для Wordpress – для Drupal 7.Примерно с теми же функциями – расставлять якоря, делая ихиз h1,h2,h3 и т.д. на выбор, и выводя их в начале страницы, создав передними слово ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо сделать тему для Drupal 7, исходя из примера. Здесь пример фото, исполнителю скину адрес сайта, который так выглядит. Будет ли это какая-то переделанная и подогнанная уже существующая тема, то ли это ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть 13 свёрстанных старниц html с картинками, необходимо, чтобы они стали рабочей темой Drupal 7. То есть из них сделать тему. Дизайн не страниц не сложный. Просьба озвучивать цену.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Подогнать тему сайта на Drupal 7 – сейчас установлена Plasma, она вроде бы подходит по внешний вид, как на фото-примере: верхнее меню, левое меню, цвет шрифта и шрифт, закругления по углам, место для логотипаHTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Настроить адаптивную тему https://drupal.org/project/ishopping как здесь http://demo.weebpal.com/#ishopping без левого меню и карточек товара. Внешний вид карточек товара не надо менять. Каталог товаров тоже ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Доработать интернет-магазин на Drupal 7: поправить тему, настроить систему оплаты. ubercart 3.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Настроить тему для интернет-магазина на Drupal 7 и ubecart – установлен и настроен. Необходимо из существующих тем, подогнать под требования магазина – внешний вид. Будет то ishopping или адаптивная тема – по совету исполнителя.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Поставить и настроить ubercart на сайт с Drupal 7. В каталоге будет всего 3 раздела.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть сайт на Drupal 7, на нём установлен и настроен ubercart, необходимо добавить возможность выбора разных цветов товара, подсчёта по указанным параметрам и определение цены при опр. вариантах размера изделия.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Установить и настроить модуль каталога товаров и корзину на сайте - Drupal 7. Требуется: Создать каталог товаров: с категориями и возможность добавления и редактирования товаров Добавить наличие корзины ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад