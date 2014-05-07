Доработать сайт на Drupal с ubercart

$100
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка160 просмотров
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Есть сайт на Drupal 7, на нём установлен и настроен ubercart, необходимо добавить возможность выбора разных цветов товара, подсчёта по указанным параметрам и определение цены при опр. вариантах размера изделия.

Drupal
10 лет назад
IMsc
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alekseyguriev
Алексей 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Качественно и быстро сделал то, что три предыдущих автора сделать не смогли и пропали. Общались по скайпу, исполнитель почти всегда он-лайн, за исключением, раннего утра). Рад, что он помог.
Адекватный заказчик, сразу озвучил требования, сроки и способ оплаты. Работали без предоплаты, сразу же, после выполнения проекта, оплатил в полном объёме согласованную сумму.
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