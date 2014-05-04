Virtuemart - несколько правок

Связка Joomla 2.5 + virtuemart 2.0 + лиц. шаблон HiTech (smartaddons).

Требуется:

1. Настроить меню для юзеров - покупки, платежи, личное инфо.

2. Настроить слайдер что на главной. Он вшит в виртумарт. Нужно добиться что бы он просто картинки крутили а не товары. Можно заменить на любой хороший другой, если этот не настраивается.

3. Вывести на первую страницу 3-4 ряда товаров с разных категорий с названием этих категорий, например:

Средства гигиены

3 товара в ряд.

Средства для мояки:

3 твоара в ряд.

и тд.

4. Внизу 4 ряд, строка с самыми популярными товарами, фо факту нужно что бы подтягивало по одному определенному товару с категории.