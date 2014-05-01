Допилить Woocommerce + Yandex Market

Добрый день! Нужно допилить магазин на сайте prosto-video.ru (не работает оформление заказа с корзины + нужно добавить доставка в пределах МКАД и ЗА МКАД), нужно наладить выгрузку xml для маркета, выгрузить от 10 до 100 товаров на маркет и показать как всем этим управлять. Укажите стоимость Ваших работ по моей задаче и за добавление товара на маркет отдельную цену, например:

Доработка магазина X руб.

Добавление 1 позиции на маркет X руб.

Жду предложений!