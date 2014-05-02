Упростить регистрацию OpenCart

Приветствую.

Мне необходимо убрать большую часть полей при регистрации, а также в разделе Профиль & Платежная информация при оформлении с регистрацией и без регистрации.

Список полей которые нужно оставить я назову + дам .tpl фаилы в которых нужно сделать изменения.

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