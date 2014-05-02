Упростить регистрацию OpenCart

$10
Интернет-магазиныЗавершен4 заявки208 просмотров
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Приветствую.

Мне необходимо убрать большую часть полей при регистрации, а также в разделе Профиль & Платежная информация при оформлении с регистрацией и без регистрации.

Список полей которые нужно оставить я назову + дам .tpl фаилы в которых нужно сделать изменения.

Версия opencart 1.5.6.4

OpenCart
10 лет назад
bubniv
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mavrinv
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четко и понятно! :) Оплата без проблем! Спасибо за работу, обращайтесь еще! С праздником Вас, Евгений! С уважением, Вячеслав
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