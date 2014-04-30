Поправить интернет магазин на joomla

Приглашаю к сотрудничеству толковых программистов умеющих работать, качественно и в срок. Обычнно на то чтобы сверстать магазин есть 7 дней. Работаем по следующей схеме: Верстка с натяжкой: 1 страница- 25$ Обычно верстаем главная, каталог, карточка товара, корзина и так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Осталось вывести модуль корзины и отзывы. Магазин работает на virtuemart. Нужно сделать сегодня
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