Поправить интернет магазин на joomla

Приглашаю к сотрудничеству толковых программистов умеющих работать, качественно и в срок. Обычнно на то чтобы сверстать магазин есть 7 дней. Работаем по следующей схеме: Верстка с натяжкой: 1 страница- 25$ Обычно верстаем главная, каталог, карточка товара, корзина и так ...