Планируется создать магазин – интернет – витрину рыболовных товаров. Максимально стандартными средствами. Простой дизайн – верстка соответственно ( может быть подойдет готовый шаблон ) Подробное ТЗ во вложении ( если что-то на ваш взгляд сложно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать интернет-магазин по продаже косметики.
Аналог - beauty.com
Функциональность описана в приложении
Требуется интеграция с учетной системой Мой склад (moysklad.ru)
Если можете разработать и несложный дизайн, то в заявке указывайте "+ дизайн"
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