Интернет-магазин по продаже косметики

$1400
Интернет-магазиныЗавершен30 заявок318 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать интернет-магазин по продаже косметики.

Аналог - beauty.com

Функциональность описана в приложении

Требуется интеграция с учетной системой Мой склад (moysklad.ru)

Если можете разработать и несложный дизайн, то в заявке указывайте "+ дизайн"

10 лет назад
demwis
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Almair
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$1000
50 дней
Работа выполнена
Отличная постановка задачи - всегда на связи - оплата в срок!)
  • Похожие заказы

  • Создать интернет магазин на shopscript5

    Планируется создать магазин – интернет – витрину рыболовных товаров. Максимально стандартными средствами. Простой дизайн – верстка соответственно ( может быть подойдет готовый шаблон ) Подробное ТЗ во вложении ( если что-то на ваш взгляд сложно ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модуль оплати opencart

    Нужен модуль для оплати за товар с помощю картки VISA и MASTER для opencart 1.5.5.1 c полной сдачей под ключ. Особености: - нужно осущиствлять оплату через номер карки с помощо CVV кода - потдержка карт ...

    OpenCart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать магазин на Bitrix

    Нужно создать интернет магазин на платформе битрикс, с подключением робокассы. Прошу отправлять заявки с указанием своей почты. Работа по договору с личной встречей!

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавить счетчик и отправку заявки на страницу

    Есть счтечик обратного отсчета и отправка заявки с сайта, страница http://www.avtomag.in.ua/all/ Их нужно перенести на новую страницу, которая уже сделана. Пишите только если можете это сделать сегодня. Спасибо.

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать копию сайта

    Нужно сделать максимально приближенную копию сайта Vitakercosmetics.com Можно на джумла. Сделать такой же дизайн, макет, подогнать шрифты. Наполнение сделаем сами

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Вывести недавно просмотренные товары в virtuemart

    Магазин demet.com.ua на joomla 2.5. virtuemart. Задача: реализовать возможность посетителю видеть недавно просмотренные товары. От исполнителя - четкое представление решения задачи + пример на каком-нибудь другом магазине как это будет выглядеть и реализовано и высокий ...

    Virtuemart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать интернет магазин VirtueMart

    $50

    Требуется доработать следующие вещи в интернет магазине VirtueMart: 1 На странице категории привести отображение товара в нормальный вид. 2 Установить и настроить фильтр для товаров интернет магазин VirtueMart (модуль поиска товаров уже купленный http://myext.eu/ru/) 3 Привести вывод ...

    Virtuemart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки по интернет-магазину на Joomla

    $100

    Интернет-магазин работает уже год. Появилась необходимость изменить главное меню из обычного на древовидное и добавить цены в долларах. Ссылка и детали по обоим пунктам - в ТЗ. Жду ваших предложений! Если сработаемся, то можем продолжить сотрудничество на ...

    Joomla
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад