Создать магазин на Bitrix

Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок134 просмотра
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Нужно создать интернет магазин на платформе битрикс, с подключением робокассы.

Прошу отправлять заявки с указанием своей почты.

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10 лет назад
Vikukusik
Виктория 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 дней назад
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