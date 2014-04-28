Доработки по интернет-магазину на Joomla

Интернет-магазин работает уже год. Появилась необходимость изменить главное меню из обычного на древовидное и добавить цены в долларах.

Ссылка и детали по обоим пунктам - в ТЗ. Жду ваших предложений!

Если сработаемся, то можем продолжить сотрудничество на постоянной основе.