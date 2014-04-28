Перенести интернет-магазин на другой хостинг

Есть посадочные страницы avtomag.in.ua\all и несколько аналогичных. Сейчас заявки приходят на почту, нужна система для управления заявками. Основные возможности: отображение, фильтрация заявок, несколько менеджеров или пользователей, которые могут их обрабатывать. Принцип работы: приходит заявка, видно с ...
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Есть интернет магазин avtomag.in.ua, около 30гб. Нужно переехать на другой хостинг.
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