Найти способ поиска всех страниц с png файлом

Есть сайт на wordpress на сайте есть каталог -его надо перенести на другую CMS добавив возможность заказа с сайта - то есть трансформировать его в простейший интернет магазин Должна быть простая возможность загрузки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть магазин demet.com.ua, в карточках товаров в тексте вставлен png файл (Бесплатная доставка по Украине!):
например товар артикул 28515 (можно найти по 28515 через поиск)
Таких страниц с бесплатной доставкой - несколько сотен. Задача - найти все страницы с данным значком бесплатной доставки. Обычный способ - открывать каждый товар магазина (их более тысячи), на что уйдет очень много времени.
предложите, если есть программа или способ быстро сканировать страницы для поиска этого png изображения, чтобы можно было в будущем сотруднику магазина самостоятельно находить данный файл.
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