Найти способ поиска всех страниц с png файлом

Есть магазин demet.com.ua, в карточках товаров в тексте вставлен png файл (Бесплатная доставка по Украине!):

например товар артикул 28515 (можно найти по 28515 через поиск)

Таких страниц с бесплатной доставкой - несколько сотен. Задача - найти все страницы с данным значком бесплатной доставки. Обычный способ - открывать каждый товар магазина (их более тысячи), на что уйдет очень много времени.

предложите, если есть программа или способ быстро сканировать страницы для поиска этого png изображения, чтобы можно было в будущем сотруднику магазина самостоятельно находить данный файл.