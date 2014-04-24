Перенести сайт с Вордпрес на другую CMS

Есть сайт на wordpress на сайте есть каталог -его надо перенести на другую CMS добавив возможность заказа с сайта - то есть трансформировать его в простейший интернет магазин

Должна быть простая возможность загрузки прайс-листов и изображений,

Переделать главную страницу - добавить раздел новинки и спецпредложение - может быть с парочку баннеров

адрес сайта в архиве