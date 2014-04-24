Доработка корзины

Дизайн сделал как должно быть, с трудом и не в срок, на этом этапе попросил перевести денег, перевел ему - и тут все, человек пропал. Вышел пару раз на связь и все. Работу не доделал, получил 80% оплаты. Вообщем нашел нового разработчика