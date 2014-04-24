Доработка корзины

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем добрый день!

Есть магазин на самописной cms larosa.com.ua необходимо выполнить корзину и работу с ней как в makeup.com.ua

10 лет назад
lazarenko_aa
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Qualiti
Олег 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$20
3 дня
Дизайн сделал как должно быть, с трудом и не в срок, на этом этапе попросил перевести денег, перевел ему - и тут все, человек пропал. Вышел пару раз на связь и все. Работу не доделал, получил 80% оплаты. Вообщем нашел нового разработчика
Как оказалось по ходу дела, там с кодом сайта большие проблемы, мне частично удалось решить их путем переноса логики на JavaScript, но это не спасло. Думаю заказчик не имеет ни какого понимания о состоянии проекта, требует результат, а там только переписывать все.
  • Похожие заказы

  • Программирование сайта

    $500

    Требуется натянуть верстку интернет магазина и сделать программирование сайта на Битрикс, лицензия Малый бизнес. Срок исполнения программирования 7-10 дней. (обсуждаются) Требования к исполнителю. 1. Хорошее знание битрикс 2. Портфолио с быстрыми интернет-магазинами на битриксе 3. Наличие связи по скайп в ...

    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсинг на PRESTASHOP +доработка +устранение багов

    $500

    Всего 3 этапа работы: 1. Синхронизация товаров/остатков с тремя сайтами (два - однотипных) 2. Доработки: Наценка. Ограничения на разделы и минимальная сумма закупки. Быстрый заказ из категории. Цены с учётом доставки и розница. Выгрузка заказов. Перевод названий товаров и описания. (создать возможность массового ...

    Prestashop
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер интернет магазина

    Цель: спарсить товары сайта и импортировать товаров в другой интернет-магазин. Сайт-донор: s ystema. com. ua Сайт для импорта: b2b. cybers ystematics .com/catalog (друпал) Что нужно сделать: 1. Дерево каталогов - спарсить 2. Товары с отношениями к дереву каталогов - спарсить 3. ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать шаблон Shopify под Insales

    $250

    Переделать шаблон Shopify под insales полностью. (Добавить блоки из темы shopify в insales также необходимо) Работа считается выполненной, если открываем live demo preview темы shopify и мой сайт вида 123.myinsales.ru и там все одинаково хорошо ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин

    $200

    Макет в псд уже есть. Нужно в сжатые сроки на основани технического задания сделать интернет-магазин на виртуалмарте. Нужно будет несколько плюшек. сроки сжатые. Бюджет - 6 000 рублей.

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка ocstore

    Доброго времени суток уважаемые Фрилансеры. Есть задачи: 1) Обновить ocstore до 1.5.5.1.1 и установить шаблон. 2) Поставить меню на главной как здесь справа (ссылками) http://lanister1.аквилон.com 3) На второстепенных страницах сделать такое же меню, только свернутое, ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать интернет магазин на DRUPAL

    $500

    Интернет магазин на Drupal,основа готова,ссылка в приложении В приложении ТЗ,то что необходимо доделать : Сейчас там реализована регистрация и покупка ! Жду Ваших предложений ! Нужен специалист по Друпал,кто сможет реализовать все эти вещи !

    Drupal
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин на OpenCart

    Здравствуйте! Необходимо создать интернет-магазин на OpenCart. Желательно с версткой. ТЗ и дизайн в приложении. Очень важны сроки. Важно! В личку и по контактам не писать. Все предложения пишите в проект. Заявки скрыты.

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать парсер на WP

    Требуется написать парсер на ВП для импорта товаров с сайта http://ae.nextdirect.com/en . Все подробности обсуждаю в скайпе. Предлагайте цены и сроки!

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад