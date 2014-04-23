Интернет-магазин

$200
Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок278 просмотров
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Макет в псд уже есть. Нужно в сжатые сроки на основани технического задания сделать интернет-магазин на виртуалмарте.

Нужно будет несколько плюшек.

сроки сжатые.

Бюджет - 6 000 рублей.

10 лет назад
maxidenn
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
111 отзывов(-4)
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