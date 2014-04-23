Требуется доработка магазина на Битриксе.

Есть интернет магазин ( готовый и полностью рабочий ) написан на старой Joomla Задача перенести или заново сделать на современном движке типа Opencart основной сайт и обязательно разработки мобильной версии сайта ! При этом сохранить основной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть магазин на битриксе, требуется доработка.
Подробности в скайпе. Есть тз.
СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ!!!!
1)доработка разделов,
2)доработка каталога товаров, наполнение , поля , всего 1500 позиций (сейчас есть 600)
3)доработка личного кабинета клиента
4) услуги различных технологий по продвижению, вывод на первые строки поисковиков в заданном регионе
5)настройка синх с 1 С УТ 11 : справочники, каталог=номенклатура, балансы клиентов, остатки товаров , статусы заказов
Импорт или синх по расписанию из готового файла (xls, csv или xml) из 1С
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