Требуется доработка магазина на Битриксе.

$600
Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок247 просмотров
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Есть магазин на битриксе, требуется доработка.

Подробности в скайпе. Есть тз.

СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ!!!!

1)доработка разделов,

2)доработка каталога товаров, наполнение , поля , всего 1500 позиций (сейчас есть 600)

3)доработка личного кабинета клиента

4) услуги различных технологий по продвижению, вывод на первые строки поисковиков в заданном регионе

5)настройка синх с 1 С УТ 11 : справочники, каталог=номенклатура, балансы клиентов, остатки товаров , статусы заказов

Импорт или синх по расписанию из готового файла (xls, csv или xml) из 1С

10 лет назад
Milana88
Татьяна 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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