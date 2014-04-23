Доработка магазина на OpenCart

Есть интернет магазин ( готовый и полностью рабочий ) написан на старой Joomla Задача перенести или заново сделать на современном движке типа Opencart основной сайт и обязательно разработки мобильной версии сайта ! При этом сохранить основной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
И главное требование к исполлнителю - сроки!!!
Сайту nevapolimer.ru требуются следующие доработки:
Сделать на 1 странице вывод 4х прямоугольных блоков с текстом с ленты статей про анонсы. При наведении курсора на блок его цвет должен немного меняться.
Заменить текущие 8 плиточек на 1 странице другими, ведущими на категории (просто картинка с html, но при наведении на плиточки проявляется эффект http://tympanus.net/Tutorials/CaptionHoverEffects/index5.html)
Установить модули:
http://opencartforum.com/files/file/1506-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-c-ajax/
установлен, но не работает
http://opencartforum.com/files/file/1447-auto-seo-url-for-category-product-information/
http://opencartforum.com/files/file/892-kastomizirovannaia-svoia-kapcha-free/
Изменить форму заказа: удалить Страну-регион, сделать необязательным адрес, скрыть "Зарегистрироваться на сайте: ", сделав "да" по умолчанию
Мелочи:
Если подвести курсор к любому пункту верхнего меню, а потом к пункту из выпавшего списка (например Заборы -> 3D заборы), то в слое пункт немного сдвигается вправо. Когда курсор отводиться, он возвращается. это убрать
некрасива цена на карточке товара. изменить оформление
http://srv45970.ht-test.ru/index.php?route=product/product&path=17&product_id=36
Требуется заменить банер под верхним меню на другой, похожий.
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