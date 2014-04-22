Vamshop- доработка фильтра по цене "До"

Для ИМ на базе vamshop необходимо для фильтра (по цене например) сделать выбор не заданными диапазонами по границам, а сдалать для всех от 0 до заданного значения.

Т.е. при настройке промежуточных значений 100, 500, 1500 нужен вид от 0 до 100, от 0 до 500, от 0 до 1500, а не 0–100, 100–500, 500–1500, 1500-и более, как работает сейчас.