Доработка Opencart

До 25 мая мы должны развернуть прототип решения, позволяющий плюс-минус без значительных косяков иметь основной функционал. Далее понимаем, что решение сделано, его можно развивать и продолжаем сотрудничать. В приложении требования к системе. Понятно, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать доработку по ТЗ. Два пункта.
1. сделать красивую сетку.
2. сделать красивый вывод хитов продаж
Предлагайте свою цену.
Спасибо.
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