Доработка Opencart

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки168 просмотров
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Сделать доработку по ТЗ. Два пункта.

1. сделать красивую сетку.

2. сделать красивый вывод хитов продаж

Предлагайте свою цену.

Спасибо.

OpenCart
10 лет назад
nataly-alex
Наталья 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
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