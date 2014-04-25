Подготовить интернет-магазин к продажам

$100
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки212 просмотров
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Имеется интернет-магазин, незаконченный. Есть домен, хостинг, шаблон, лого. Нужно грамотно все сверстать, внести небольшие поправки в каталог, поставить счетчики, сделать сайт более приятным пользователю.

так же необходимо полностью подготовить сайт к раскрутке (сео и смм). Ничего такого, все банально и просто. на входе должен получиться сайт, который останется лишь заполнить товаром и начать нормально работать.

krossmax.ru

10 лет назад
timuszenit
Тимур 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
__ZeTTa__
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
Очень хороший веб-мастер! Сделал все быстро, объяснил как работает, дал дополнительные консультации! Рекомендую
Рекомендую как добропорядочного заказчика. Было приятно работать.
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