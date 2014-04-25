Подготовить интернет-магазин к продажам

Имеется интернет-магазин, незаконченный. Есть домен, хостинг, шаблон, лого. Нужно грамотно все сверстать, внести небольшие поправки в каталог, поставить счетчики, сделать сайт более приятным пользователю.

так же необходимо полностью подготовить сайт к раскрутке (сео и смм). Ничего такого, все банально и просто. на входе должен получиться сайт, который останется лишь заполнить товаром и начать нормально работать.

krossmax.ru