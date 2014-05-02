Установить и настроить шаблон ИМ Presta/OpenCart

Интернет-магазиныЗавершен11 заявок190 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется специалист по работе с ИМ Presta или Opencart!

Требуется установить шаблон от TemplateM, настроить по цветам, добавить нужные категории и подкатегории на сайте.

Просьба указывать стоимость в у.е = 30 р.

OpenCart
10 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
10 лет назад
$50
1 день
Спасибо Вадику за отличную работу! Будем сотрудничать еще.
Отличный заказчик. Хороший человек.. Большое спасибо.. Рекомендую сотрудничать..
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