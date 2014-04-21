Интернет магазин под ключ

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки152 просмотра
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Требуется программирование на вашем/нашем домене.

Интернет-магазин, лицензия малый бизнес.

Срок исполнения программирования 7 дней.

Требования к исполнителю.

1. Хорошее знание битрикс

2. Портфолио с быстрыми интернет-магазинами на битриксе

3. Наличие связи по скайп в течении выполнения проекта

4. Строгое соблюдение сроков

Наполнение сайта, до 20 страниц, настройка редиректов, возможна техподдержка 1 месяц после сдачи готового проекта.

10 лет назад
tasha2390
Андрей 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад