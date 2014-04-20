Разработка интернет магазина дверей

1. Мне нужно создать ИМ межкомнатных дверей и аксессуаров к ним, таких как: дверные ручки, петли, замки, доборы, плинтуса и т.п.

2. У меня есть ТЗ и макет дизайна ( в PSD) к нему (см вложение).

3. ТЗ не является аксиомой и его соответственно можно корректировать , предварительно согласовать со мной, исходя из здравого смысла , современных веяний моды и разумной экономии …

4. По дизайну примерно такая же ситуация…

5. Карточка товара должна выглядеть (по функционалу, не по дизайну) примерно так http://www.favoritgroup.su/p-decanto_5022/ , т.е. представлен непосредственно товар с возможностью выбора цвета , типоразмера и возможность сразу укомплектовать его «под ключ» разными аксессуарами (доборы, петли, ручки и т.п.) и услугами (доставка, установка и т.п.)

6. Фильтр поиска в данном ИМ должен быть многопозиционный и « мощный» с большим количеством критериев и для каждого вида товара , критерии отбора, естественно, должны быть свои… как тут: http://www.za-matrasom.ru/beds/ или как тут http://www.svyaznoy.ru/catalog/phone/224 ...

7. Куча платёжных систем и интеграция с 1С или ещё чем нибудь подобным не обязательна…

На сегодняшний день от Вас мне нужно понять:

1. На какую cms за вменяемые деньги, мы это всё сможем поставить? При выборе cms возможно стоит учесть параметр многосайтовости лицензии, т.к. кроме этого ИМ я планирую создать ещё один ИМ и 2,3 обычных сайта, чтобы не тратиться каждый раз на её покупку…

2. Какова непосредственно стоимость интеграции данного дизайна на cms , включая вёрстку, установку на хостинг, наладку , отладку, запуск и т.п., одним словом, все работы «под ключ», кроме наполнения контентом и собственно дизайна?

3. Какова стоимость наполнения магазина (за товар), вся инфа берётся с оф сайтов дверных фабрик: http://www.aldoor.ru/collections/alexandria/, http://mezon-doors.ru/mod_ryad.php, http://www.volhovec.ru/catalog/modern/ , пока планируется продавать продукцию этих фабрик…

4. Какие страницы дизайна нужно просить дорисовать дизайнера, а какие можно создать средствами cms ?

5. Сколько по времени длится это «удовольствие» (без наполнения, только интеграция и запуск в коммерческую эксплуатацию) ?