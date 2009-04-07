- Разработка прикладного и системного ПО на Assembler, Visual Basic, Visual C++

- Модификации для IPB, DLE, vBulletin, Joomla, ModX

- Скрипты любой сложности

- Создание компактных и высокопроизводительных приложений

- Защита информации

- Дизайн на любой вкус и цвет

- Адаптация предоставляемой информации

- Мониторинг сайта (отслеживание положений в рейтингах, поисковиках)

- Регистрация сайта в поисковых системах, интернет-каталогах, и т.д.

- Интернет-реклама (разработка баннеров, кнопок и т.д.)

Кроме того:

- Предпечатная подготовка (дизайн буклетов, листовок, календарей, разработка фирменного стиля (бренд бук))

- Верстка журналов, каталогов – все, что называется препрес.

Вас ожидают высокое качество, внимательное отношение, индивидуальный подход и наиболее низкие цены.

Сотрудничая с нами, вы экономите – время, деньги и нервы!

С нашими работами можно ознакомиться в портфолио по ссылке

Связаться с менеджером студии можно по Skype: studio_333

Мы всегда в сети, готовые принять ваш заказ и выполнить его в сжатые сроки по вашему ТЗ. Обращайтесь – к вашим услугам лучшие специалисты, опыт и стаж которых составляет в некоторых случаях более 20 лет!