- Разработка прикладного и системного ПО на Assembler, Visual Basic, Visual C++
- Модификации для IPB, DLE, vBulletin, Joomla, ModX
- Скрипты любой сложности
- Создание компактных и высокопроизводительных приложений
- Защита информации
- Дизайн на любой вкус и цвет
- Адаптация предоставляемой информации
- Мониторинг сайта (отслеживание положений в рейтингах, поисковиках)
- Регистрация сайта в поисковых системах, интернет-каталогах, и т.д.
- Интернет-реклама (разработка баннеров, кнопок и т.д.)
Кроме того:
- Предпечатная подготовка (дизайн буклетов, листовок, календарей, разработка фирменного стиля (бренд бук))
- Верстка журналов, каталогов – все, что называется препрес.
Вас ожидают высокое качество, внимательное отношение, индивидуальный подход и наиболее низкие цены.
Сотрудничая с нами, вы экономите – время, деньги и нервы!
С нашими работами можно ознакомиться в портфолио по ссылке
Связаться с менеджером студии можно по Skype: studio_333
Мы всегда в сети, готовые принять ваш заказ и выполнить его в сжатые сроки по вашему ТЗ. Обращайтесь – к вашим услугам лучшие специалисты, опыт и стаж которых составляет в некоторых случаях более 20 лет!
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