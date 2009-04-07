Msdrago

Павел Msdrago

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

- Разработка прикладного и системного ПО на Assembler, Visual Basic, Visual C++

- Модификации для IPB, DLE, vBulletin, Joomla, ModX

- Скрипты любой сложности

- Создание компактных и высокопроизводительных приложений

- Защита информации

- Дизайн на любой вкус и цвет

- Адаптация предоставляемой информации

- Мониторинг сайта (отслеживание положений в рейтингах, поисковиках)

- Регистрация сайта в поисковых системах, интернет-каталогах, и т.д.

- Интернет-реклама (разработка баннеров, кнопок и т.д.)

Кроме того:

- Предпечатная подготовка (дизайн буклетов, листовок, календарей, разработка фирменного стиля (бренд бук))

- Верстка журналов, каталогов – все, что называется препрес.

Вас ожидают высокое качество, внимательное отношение, индивидуальный подход и наиболее низкие цены.

Сотрудничая с нами, вы экономите – время, деньги и нервы!

С нашими работами можно ознакомиться в портфолио по ссылке

Связаться с менеджером студии можно по Skype: studio_333

Мы всегда в сети, готовые принять ваш заказ и выполнить его в сжатые сроки по вашему ТЗ. Обращайтесь – к вашим услугам лучшие специалисты, опыт и стаж которых составляет в некоторых случаях более 20 лет!

JoomlaMODXDLE
Портфолио
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Отзывы заказчиков
RysLanA
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$105
10 баллов
13 лет назад
Шаблон для Битрикс
Отлично поработали, все согласно тз и по срокам. Отдельное спасибо за советы и рекомендации. Буду и в дальнейшем сотрудничать.
Легкий в общении, надежный и ответственный заказчик. Просто и приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
alnikolaev
Александр 
60 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Сайт на MODx
Отличный специалист. Проблему решил быстро. Рекомендую!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата! Приятен в общении! Рекомендую!
Ответный отзыв
qecz
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$39
10 баллов
13 лет назад
Доработка магазина битрикс 5.1.8
Всё сделали по тз чётко, нашли понимание по спорным вопросам!
Все отлично. Сделал работу, получил оплату. Проблем не возникло.
Ответный отзыв
LightAhead
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Требуется модуль новостей и страниц
Быстро сработали! Сразу же оговорилось ТЗ и приступили к работе. Выполнили четко и качественно.. даже никаких доработок не пришлось делать. Сдали работу точно в срок. Приятно было с ними работать.
Вежливый, вменяемый клиент. Благодаря четкому ТЗ время утверждения работы заняло минут 10.
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