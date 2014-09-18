Дмитрий Сердюков d33mk4d33mk4
39 летРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Дмирий показал себя как профессионал. Несмотря, на сложности которые возникали в проекте, довел дело до конца и выполнил работу качественно. Спасибо. Рекомендую как порядочного и честного исполнителя
$20
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена своевременно и в полном объеме. Рекомендую!
$1
10 баллов
9 лет назад
Дмитрий быстро и четко выполнил мою задачу. Спасибо большое
Ответный отзыв
Андрей по собственной инициативе удвоил мне бонус. Приятно!
$50
10 баллов
9 лет назад
Сделано, спасибо.
Ответный отзыв
Все прошло замечательно
$30
3 балла
9 лет назад
К сожалению у нас не получилось сработаться. Обещал за 1 час перенести сайт в итоге весь день потрачен, а к вечеру результат переноса был кривой - кодировка не работала и крон не настроен. По скайпу тем не менее отписался, что все выполнено, хотя по факту косяки остались. Пришлось искать другого исполнителя, а дорабатывать никто не любит за кого-то ((( По результату было сказано мне - "не только твоим сайтом занимаюсь весь день", но при этом в начале "у меня опыт более 5 лет" и что за час все сделаем.
Ответный отзыв
Человек неправ Он почему-то предвзято отнесся (видимо под впечатлением от других заказчиков), язъвил при беседе, используя жаргонные словечки "профи" Далее, на следующий день утром, разговор состоялся вечером, он зачем то изменил доступ к сайту не дав закончить начатый проект