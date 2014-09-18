К сожалению у нас не получилось сработаться. Обещал за 1 час перенести сайт в итоге весь день потрачен, а к вечеру результат переноса был кривой - кодировка не работала и крон не настроен. По скайпу тем не менее отписался, что все выполнено, хотя по факту косяки остались. Пришлось искать другого исполнителя, а дорабатывать никто не любит за кого-то ((( По результату было сказано мне - "не только твоим сайтом занимаюсь весь день", но при этом в начале "у меня опыт более 5 лет" и что за час все сделаем.