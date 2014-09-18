d33mk4

Дмитрий Сердюков d33mk4

 
39 летРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
kondrakov85
39 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Запрограммировать сайт визитку на битриксе.
Дмирий показал себя как профессионал. Несмотря, на сложности которые возникали в проекте, довел дело до конца и выполнил работу качественно. Спасибо. Рекомендую как порядочного и честного исполнителя
kavkaz-synergy.org http://georgiamonitor.org/
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kiberus
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Подключить скрипт парсера к Bitrix
Работа выполнена своевременно и в полном объеме. Рекомендую!
oscomp.ru
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silay
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
91 отзыв(-6)
$1
10 баллов
9 лет назад
Сделать обводку текста в заголовке - 1с битрикс сайт
Дмитрий быстро и четко выполнил мою задачу. Спасибо большое
Андрей по собственной инициативе удвоил мне бонус. Приятно!
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ferrado
37 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Решить проблему WordPress 3.9.1 сайта
Сделано, спасибо.
Все прошло замечательно
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dimcom
44 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
3 балла
9 лет назад
Есть задача перенести сайт на новый хостинг
К сожалению у нас не получилось сработаться. Обещал за 1 час перенести сайт в итоге весь день потрачен, а к вечеру результат переноса был кривой - кодировка не работала и крон не настроен. По скайпу тем не менее отписался, что все выполнено, хотя по факту косяки остались. Пришлось искать другого исполнителя, а дорабатывать никто не любит за кого-то ((( По результату было сказано мне - "не только твоим сайтом занимаюсь весь день", но при этом в начале "у меня опыт более 5 лет" и что за час все сделаем.
Человек неправ Он почему-то предвзято отнесся (видимо под впечатлением от других заказчиков), язъвил при беседе, используя жаргонные словечки "профи" Далее, на следующий день утром, разговор состоялся вечером, он зачем то изменил доступ к сайту не дав закончить начатый проект
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