Доработка магазина на opencart

Доброе время суток. Требуется произвести ряд доработок в магазине на opencart http://opt-kristal.ru

1. Сделать возможность написать тайтл в каждом разделе каталога.

2. Отформатировать текст на главной и на всех страницах каталога.

3. В кнопках разделов меню сейчас отображается описание раздела, нужно убрать

4. Убрать все не нужные блоки и текста на сайте, удалить дубли страниц.

И последние поправить нормально слайд на главной или разместить другой.