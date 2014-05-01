Доработка магазина на opencart

Приглашаю к сотрудничеству толковых программистов умеющих работать, качественно и в срок. Обычнно на то чтобы сверстать магазин есть 7 дней. Работаем по следующей схеме: Верстка с натяжкой: 1 страница- 25$ Обычно верстаем главная, каталог, карточка товара, корзина и так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток. Требуется произвести ряд доработок в магазине на opencart http://opt-kristal.ru
1. Сделать возможность написать тайтл в каждом разделе каталога.
2. Отформатировать текст на главной и на всех страницах каталога.
3. В кнопках разделов меню сейчас отображается описание раздела, нужно убрать
4. Убрать все не нужные блоки и текста на сайте, удалить дубли страниц.
И последние поправить нормально слайд на главной или разместить другой.
- Похожие заказы
- $250Интернет-магазины5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Осталось вывести модуль корзины и отзывы. Магазин работает на virtuemart. Нужно сделать сегодняИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Надо на сайте http://cadplotters.ru/ заменить все слова и логотипы с allcanon на cadplotters. срочноЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужен интернет магазин под ключ. Сайт нужен на на двух языках: русский, английский. Срок исполнения заказа не более двух недель. Интернет магазин нужен на платформе Opencart.Завершен10 лет назад
- $1000
Добрый день. Нашей компании необходим современный интернет-магазин на любой бесплатной системе, с возможностью подключения 1С и Яндекс.маркета. Дизайна у нас тоже нет, только фирменные цвета (синий, голубой и желтый). Компания занимается продажей сантехники (смесители, душевые кабины и ...Завершен10 лет назад
- $50
Необходима автоматическая выгрузка данных на сайт интернет-магазина на платформе Oscommercе из 1С с обновлением позиций (цена, наличие). Предлагайте Вашу цену.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Срочно нужно сделать магазин на битрикс. Лицензия "Малый бизнес" уже куплена. Сайт нужно полностью сдать 9 мая. Прикрепляю макеты страниц и ТЗ Работа по безопасной сделке. При сдаче раньше срока гонорар увеличится. Жду от вас ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Приветствую, Уважаемые Гуру Опенкарта! Требуется доработка магазина автозапчастей: http://onspare.1gb.ru/ Что нужно: 1. Требуется решить вопрос со спамом от всех форм «быстрый запрос автозапчастей». На данный момент периодически приходит различный спам с этих форм. (какие есть варианты) 2. Необходимо прописать ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Тех.задание находится в прикрепленном файле. Нужен исполнитель разбирающийся в cms VAMSHOPИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Всем привет!! Необходимо настроить импорт\экспорт товаров в формате Excel на Опенкарт Вот сайт http://proff-elektro.ru/ Жду предложенийЗавершен10 лет назад